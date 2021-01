Chez Corning (partenaire de l'iPhone), le mot "Apple" est tabou

Quand on est un fournisseur et qu'on travaille pour Apple, on n’a clairement pas le droit à l'erreur. Certaines directions mettent tellement de pression sur les employés qu'on en vient à des situations très étranges comme ce qui se passe chez Corning. Le CEO de l'entreprise a avoué que le mot "Apple" n'était pas quelque chose qui se disait en interne. C'est un mot tabou que personne n'ose prononcer...

La culture du secret, même chez les partenaires Apple

Quand on est fournisseur et qu'on a Apple dans sa clientèle, c'est l'assurance d'avoir un chiffre d'affaires spectaculaire et d'avoir du travail toute l'année. Tous les partenaires du géant californien font toujours tout pour satisfaire l'Apple Park, puisqu'ils savent qu'en cas de déception, l'entreprise peut arrêter le contrat et se diriger vers des concurrents.

Chez Corning la tension est maximale quand il s'agit de travailler sur des projets d'Apple. Le CEO Wendell Weeks a expliqué qu'en interne le mot "Apple" était remplacé par un nom de code. Cette technique est pour assurer la confidentialité et éviter que des oreilles qui traînent soient mises au courant des futures nouveautés à venir sur les écrans des futures générations d'iPhone. On rappelle que l'iPhone 12 est équipé du Gorilla Victus renommé en Ceramiq Shield par Apple.

Dans le cadre d'une interview exclusive, le CEO a déclaré :

Je dois vous dire qu'il n'est pas tout à fait juste d'utiliser le nom d'Apple à haute voix. Je ne pense toujours pas l'avoir jamais fait. À l'intérieur de l'entreprise, nous avons un nom de code pour Apple, nous ne disons même jamais "Apple" à l'intérieur de l'entreprise. Donc, si vous pouviez me voir, j'ai l'air de devenir un peu rose et j'ai une crise d'anxiété, si je lis leur nom à haute voix.

À travers cette technique de nom de code, l'entreprise cherche à préserver la discrétion des informations qui circulent en interne. Une personne qui ne travaille pas dans le secteur de production réservé pour Apple ne connaitra pas que le nom de code qui désigne la firme de Cupertino !

Une manière simple et efficace pour garder les informations top secrètes et éviter les fuites.