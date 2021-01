Evernote dévoile un nouveau tableau de bord « Accueil »

Corentin Ruffin

Alors que deux années en arrière, Evernote (v10.3, 138 Mo, iOS 13.2) était dans une très mauvaise passe, il semblerait que le populaire outil de prise de notes a relevé la tête depuis. Enchaînant les mises à jour pour proposer de nouvelles fonctionnalités à ses abonnés, cette dernière continue d'être une référence dans le domaine.



Alors que la prise en charge de l'Apple Watch ne devrait plus trop tarder, voilà que les développeurs viennent de dévoiler un nouveau tableau de bord baptisé « Accueil » et qui a pour but d'afficher plusieurs informations en un seul endroit.

Les développeurs d'Evernote dévoilent une nouveauté

En septembre dernier, les développeurs d'Evernote faisaient l'annonce d'une prochaine refonte de sa célèbre application de prises de note, avec quelques nouveautés à la clé. Depuis, petit à petit, ces derniers dévoilent les prochains éléments qui se grefferont à cette nouvelle version.



Aujourd'hui, nous avons eu connaissance d'un futur tableau de bord du nom d'Accueil et qui rassemblera plusieurs informations telles que des notes, des brouillons et des documents en un seul endroit.

Accueil est une toute nouvelle façon de commencer votre journée dans Evernote; un tableau de bord qui met les informations dont vous avez besoin au centre de vos préoccupations - bien organisées et instantanément disponibles - pour que vous puissiez rester au top de votre journée sans vous sentir dépassé.

