iOS 14.4 va introduire une pop-up d'alerte pour les appareils photo non authentiques

Il y a 41 min (Màj il y a 39 min)

Julien Russo

Réagir

Quand on achète un iPhone auprès d'Apple ou d'un revendeur officiel, on sait que les pièces que nous avons sur notre iPhone sont forcément les pièces d'origines. Cependant, nous ne pouvons avoir cette certitude quand on passe par un site d'occasion. N'importe quel particulier peut vous dire avoir réparé l'une des caméras arrière en Apple Store alors qu'il l'a fait dans une boutique non agréée. Avec iOS 14.4, la firme de Cupertino va mettre fin à cela grâce à un message d'avertissement.

Publicité

Une nouveauté d'iOS 14.4

La seconde bêta d'iOS 14.4 a été publiée hier soir exclusivement pour les développeurs. Si nous avons vu une nouveauté à propos de la communication entre les iPhone 11, iPhone 12 et le HomePod mini, une autre nouveauté a pris du temps à se faire remarquer.

Celle-ci concerne directement la vérification des pièces d'origines. Avec iOS 14.4, Apple est capable de vérifier si les composants qui sont sur votre iPhone sont vrais ou si ce sont des imitations, autrement dit des composants qui n'ont pas été approuvés par Apple !



Dès que vous pourrez télécharger iOS 14.4 (qui arrive prochainement en version publique) vous pourrez obtenir une pop-up d'avertissement qui vous avertira si l'appareil photo de votre iPhone a été réparé par des pièces issues du marché secondaire. Vous saurez en quelques secondes que la personne qui vous vend l'iPhone est passée par un réparateur non officiel.

Le message qui apparaitra sera le suivant : "Impossible de vérifier que cet iPhone dispose d'un véritable appareil photo Apple". Si iOS ne dit pas ouvertement qu'il s'agit de composants non officiels, l'iPhone sous-entend qu'il y a un problème de vérification. Ce message sera accompagné d'un lien redirigeant vers une fiche de support sur l'assistance du site d'Apple. Cela devrait pousser les consommateurs à la curiosité !

Si vous n'avez pas la notification qui apparait, vous pouvez obtenir une vérification immédiate dans vos réglages puis "Général" et "À propos".



À noter que cette nouveauté n'est qu'à but d'information, Apple n'a pas du tout l'intention de vous priver d'utiliser l'appareil photo de votre iPhone pour prendre des photos et vidéos. Il ne s'agit pas là d'une sanction, mais d'un avertissement. Si Apple conseille toujours de passer par ses Apple Store ou des réparateurs agréés en cas de panne avec votre iPhone, la firme ne "punit" pas un utilisateur qui n'a pas suivi ce conseil, chacun fait ce qu'il veut (heureusement).



Source