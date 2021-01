La part de marché des AirPods est en baisse, mais Apple reste numéro 1

Les écouteurs sans fil d'Apple ont réussi ce qu'aucune autre marque n'a réussi jusqu'à aujourd'hui... Être partout quand on marche dans la rue ou quand on prend les transports en commun ! Grâce à leur forme et leur qualité audio spectaculaire, Apple a écoulé des centaines de millions de paires depuis la sortie du tout premier modèle. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et pour la première fois, les AirPods enregistrent une baisse conséquente de leur part de marché.

AirPods, la chute libre !

Les AirPods se vendent à la perfection, cependant les écouteurs d'Apple enregistrent une importante baisse d'après le récent rapport de Counterpoint. La principale cause serait la concurrence, comparée aux débuts des AirPods, il existe maintenant une multitude de fabricants qui proposent des écouteurs sans fil à un prix bien plus compétitif que des AirPods 2 ou des AirPods Pro.

Selon les récentes données, en seulement neuf mois, les AirPods seraient passés d'une part de marché de 41% à 29% !

Les principaux concurrents d'Apple sont loin derrière avec des 4 ou 5% de part de marché, mais quand on cumule le nombre d'entreprises avec cette petite part de marché, c'est ça qui fait mal à Apple.

Ces données sont bien évidemment des estimations, il ne s'agit pas des vrais chiffres que seul Apple et les autres fabricants possèdent.

Counterpoint a informé dans son rapport qu'au quatrième trimestre de 2019, Apple avait 41% de PDM, mais arrivait à capter 62% du chiffre d'affaires total du marché.

Il y a un grand potentiel dans le budget, et nous voyons déjà l'impact sur les entendables. Au 3T 2020, la moitié des 10 premiers étaient des marques à petit budget avec des offres inférieures à 50 $ et même inférieures à 20 $ ; Xiaomi a le mieux illustré la tendance en consolidant sa deuxième place.

Si le rapport peut paraitre alarmant, il n'a rien d'inquiétant. Les analystes préviennent depuis plusieurs années que la part de marché des AirPods va progressivement diminuer pour entrer dans un état "normal". La concurrence est maintenant omniprésente sur ce marché et même si Apple est numéro 1, la firme de Cupertino n'est pas la seule à rencontrer du succès !



Counterpoint affirme aussi que les écouteurs sans fil sont l'un des marchés les plus rentables en ce moment. Grâce à la disparition des prises jack sur nos smartphones, les consommateurs ont plus tendance à investir dans une paire d'écouteurs sans fil. C'est un peu l'objectif cherché par Apple quand l'entreprise a retiré la jack des iPhone !

Liz Lee l'analyste principale du rapport explique :

La tendance à supprimer les prises et les écouteurs des appareils et des boîtiers devient un grand moteur de la croissance du segment TWS*. Cela aide également à ce que la consommation de médias mobiles continue de croître, faisant de TWS le prochain accessoire incontournable.

Pour finir, il est estimé que la firme de Cupertino a encore de beaux jours devant elle avec ses AirPods. Selon l'analyste, l'écosystème iOS d'Apple pousse les consommateurs à choisir des AirPods plutôt que des écouteurs concurrents.



*TWS = True Wireless Stereo