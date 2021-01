Apple pourrait devoir 1,1 milliard de dollars à VirnetX...

Nouveau coup dur à venir du côté d'Apple ? En confrontation avec VirnetX depuis 2011 suite à une affaire de violations de brevets, la Pomme pourrait prendre une sacrée siffle dans les prochaines semaines. Plusieurs fois, la firme de Cupertino a dû signer de gros chèques à la société de logiciels et de technologies de sécurité Internet.



On se rappelle notamment des différentes sanctions de 368 millions en 2012, 439 millions en 2016 et plus de 500 millions en 2018. Cette fois, Apple pourrait avoir des dommages et intérêts à payer pour un total de 1,1 milliard de dollars.

Apple pourrait signer un chèque énorme à VirnetX

Certaines personnes au sein de la firme de Cupertino doivent avoir du mal à trouver le sommeil ces derniers jours : alors qu'Apple avait fait une nouvelle demande pour un nouveau procès aux États-Unis avec VirnetX, voilà que le juge de district américain Robert Schroeder vient de rendre son verdict.



Selon Reuters, celui-ci aurait tout simplement refusé les différentes demandes d'Apple, ce qui signifierait que Apple serait sous la menace de devoir payer une somme totale de plus d'un milliard de dollars pour des brevets VPN enfreints. Alors qu'on pensait cette bataille définitivement enterrée, voilà que ce verdict relance une nouvelle fois le bras de fer...



