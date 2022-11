Apple a perdu un milliard de dollars par semaine avec les problèmes en Chine

Bonne nouvelle pour les salariés de l'usine principale de Foxconn. Après des semaines interminables sous la pression du gouvernement et de sa politique zéro-covid, on apprend que les règles sanitaires sont levées.

Enfin une bonne nouvelle ?

Depuis plus d'un mois maintenant, la production d'iPhone 14 est grandement impactée. La cause, les règles sanitaires mises en place par le gouvernement chinois dans la ville de Zhengzhou, pile là où se situe l'une des plus grandes usines d'assemblage d'iPhone.



Après plusieurs semaines de chaos, il semblerait que cela reparte dans le bon sens. Comme indiqué par CNN, le confinement décrété dans la zone est à présent terminé et la vie peut reprendre son cours "normal".



Les employés de l'usine de Foxconn peuvent rentrer chez eux après le travail et ne sont plus obligés de rester bloqués 24/24 et 7/7 sur leur lieu de travail. Une situation qui était devenue intenable et qui avait laissé place à des émeutes.

Les dernières semaines ont vu naître de nombreux scandales. Primes multipliées par dix pour forcer les salariés à accepter la situation, retard sur les salaires ou encore des dizaines de milliers d'employés qui forcent leur départ de cet enfer.



Espérons que sur le plan humain, la situation s'améliore rapidement. Pour ce qui est de la partie financière, on estime qu'Apple perdait plus d'un milliard de dollars par semaine. La reprise risque d'ailleurs d'être complexe.



La pénurie d'iPhone 14 Pro est présente partout à travers le monde et il ne devrait pas y en avoir autant que prévu sous les sapins de noël. On parle de plus de six millions d'iPhone 14 Pro qui ne seront pas assemblés dans les temps.