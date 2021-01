Les Apple Store fermeront leurs portes à 17h suite au couvre-feu

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Mercredi soir, les dirigeants français ont annoncé la mise en place d'un couvre-feu national dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19. Ainsi, nous sommes tous appelés à ne plus sortir après 18h dans le but d'empêcher les retrouvailles tardives en groupes.



À partir de ce samedi 16 janvier, cette mesure temporaire prendra donc effet, obligeant les commerces et les entreprises à s'organiser et fermer leurs portes plus tôt. Du côté de la Pomme, nous apprenons que les Apple Store n'iront pas plus loin que 17 heures.

Apple fixe la fermeture des Apple Store à 17 heures

Que l'on soit d'accord ou non, nous n'aurons pas le choix que de respecter le couvre-feu à partir de ce samedi, avec un horaire fixé à 18 heures, censé aider à faire face à la pandémie mondiale qui continue de frapper. Ainsi, Apple vient d'annoncer que ses propres boutiques fermeront dès 17 heures à partir de cette date, pour éviter les visites tardives.



Il faut dire que depuis la réouverture des Apple Store en décembre, la Pomme fait tout pour respecter les nouvelles mesures sanitaires, n'acceptant plus que des rendez-vous ou le retrait des commandes.



Les fiches des Apple Store sont en train d'être mises à jour sur le site d'Apple.