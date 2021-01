Rocambole : des séries à lire par épisode de 5 minutes

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

L'application Rocambole existe depuis plus de deux ans désormais, mais pourtant, il aura fallu attendre la version 3.54 pour qu'on la découvre. Le concept est simple : devenir le Netflix du livre avec une ergonomie savamment travaillée et surtout un contenu original particulièrement varié et adapté à nos habitudes modernes.



Faisons un tour d'horizon de Rocambole, une solution comparable à Netflix pour les vidéos ou Apple Arcade pour les jeux.

Publicité

Rocambole : pour (re)commencer à lire

Créé par François Delporte, le service Rocambole est parti du constat que les Français souhaitent lire davantage, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver de bons moments pour le faire. Pour répondre à cette problématique, l'application Rocambole s'appuie sur le succès des contenus vidéos les plus populaires que l'on trouve sur Netflix, Prime, Disney+ et autre Apple TV+, à savoir les séries. Si les séries ont supplanté les films, c'est que le format par épisode est bien plus adapté à notre rythme, sans oublier que leur scénario est souvent plus travaillé car plus détaillé.

Rocambole vous remet sur le chemin de la lecture.

Notre secret : des séries littéraires découpées en épisodes de 5 minutes à lire sur votre smartphone.

© Rocambole

Publicité

Rocambole a donc adapté cette idée avec les livres et propose de les dévorer par épisodes de 5 minutes de lecture, ce qui permet de s'y plonger facilement dans les transports, sur une chaise longue ou autre. Cette mécanique incite également le lecteur à vouloir passer à la suite. L'application compte déjà 50 000 abonnées et 75 séries littéraires originales avec de belles plumes et des genres variés (comédie, polar, thriller, SF, fantasy, non-fiction, ...). Le contenu est soigneusement sélectionné par l'équipe et chaque semaine, on retrouve des nouveautés avec au moins deux séries. Si vous cherchez par quoi commencer, jetez un oeil à Jardin Secret, Revenantes ou encore Plan B.



Pour ce qui est de l'interface, l'inspiration de Netflix est palpable, mais ce n'est pas plus mal. On retrouve différents thèmes d'interface, dont un qui s'adapte au mode sombre système ainsi que des paramètres ajustables pour la taille de police par exemple. Dommage en revanche que ces changements ne s'appliquent pas sur l'ensemble, il faut les refaire sur chaque livre. De même, la reprise d'un épisode est en partie manuelle, vous ne revenez pas automatiquement à l'endroit exact. Gageons que ces petits détails seront rapidement réglés, les développeurs étant en tout cas très actifs au vu des nombreuses mises à jour qui interviennent pratiquement tous les mois.

Quel prix pour Rocambole ?

Un mot sur le modèle économique. Oui, l'app est gratuite avec les premiers épisodes accessibles mais pour profiter de tout le catalogue et rémunérer les auteurs (c'est mieux) et l'équipe derrière le service, il y a un système d'abonnement.



On peut soit profiter de 14 jours d'essai gratuit en prenant la formule annuelle à 39,99€, soit un abonnement à 3,99€ par mois, toujours sans engagement. De plus, chaque mois, Rocambole met en ligne une nouvelle série gratuite pour vous convaincre.



Autre fonctionnalité intéressante, la possibilité d'offrir Rocambole à quelqu'un. Tout est expliqué sur le site Rocambole.io



Enfin, l'app Rocambole est compatible à partir d'iOS 10.2 et avec tous les iPhone ou iPad en circulation.

Notre avis sur "Rocambole"

La note 4,5 / 5

Télécharger l'app gratuite Rocambole