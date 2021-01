Shazam publie ses prédictions musicales pour 2021

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1

L'application de reconnaissance musicale très populaire du nom de Shazam est la référence en la matière depuis des années, à tel point que cette dernière a tapé dans l'oeil d'Apple qui se l'est offert en 2017 pour une somme qui se situe autour de 400 millions de dollars.



Aujourd'hui, ces derniers refont parler d'eux en publiant une playlist spéciale du nom de Shazam Predictions 2021 et qui contient 50 chansons d'artistes prometteurs «sur le point de faire sensation».

Publicité

Shazam fait une playlist avec 50 artistes prometteurs

Pour ceux qui, comme moi, adorent la musique et découvrir de nouveaux artistes, vous serez ravi d'apprendre que la célèbre application de reconnaissance vocale Shazam vient de publier une nouvelle playlist du nom de Shazam Predictions 2021 sur Apple Music. Dans cette dernière, nous pouvons ainsi retrouver 50 chansons d'artistes prometteurs «sur le point de faire sensation».



Pour ce faire, les développeurs se sont aidés d'algorithmes prédictifs avant qu'une équipe se charge de choisir les 50 heureux élus à la main. Les chansons montrent toutes un élan précoce, indicateur de la croissance future des artistes en question. En plus des 50 nouvelles chansons, cinq artistes sont particulièrement mis en avant pour 2021 : Masked Wolf, BLACKSTARKIDS, Serena Isioma, Tai Verdes et LB Spiffy.

Télécharger l'app gratuite Shazam: Identifier la musique