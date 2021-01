L'Apple Watch aurait la capacité de détecter le COVID-19

Après une année 2020 très compliquée sur le plan sanitaire au niveau mondiale, tous les chercheurs travaillent corps et âmes pour trouver des vaccins et des solutions pour détecter et anéantir cette maladie. C'est le cas de plusieurs entités américaines qui indiquent que les montres connectées dont l'Apple Watch pourraient vous indiquer plusieurs jours à l'avance que vous êtes positifs au COVID-19.

Plusieurs études confirment que les montres peuvent détecter le COVID-19 dans votre corps

Selon des études d'institutions médicales et universitaires renommées comme le Mount Sinai Health System à New York et l'Université de Stanford en Californie, les montres connectées telle que Garmin, Fitbit et l'Apple Watch, pourraient détecter le COVID-19.

Grâce au système qui calcule votre rythme cardiaque, les chercheurs affirment qu'en cas de changements subtils du rythme cardiaque d'un individu, la présence du coronavirus dans le corps de celui/celle qui porte la montre peut être détecté jusqu'à 7 jours avant qu'il/elle ne tombe malade ou même que le test PCR soit positif.



Pour faire simple, ils expliquent avoir découvert que certains types de changements de rythmes cardiaques précis annoncent la positivité au coronavirus.



Déclaration de Rob Hirten, professeur adjoint de médecine à la Icahn School of Medicine de Mount Sinai à New York :

Notre objectif était d'utiliser des outils pour identifier les infections au moment de l'infection ou avant que les gens sachent qu'ils étaient malades



À voir ce que cela donnera dans les mois à venir...



