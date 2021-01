Audi et BMW arrêtent les abonnements mensuels aux USA

Il y a 5 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Les services d'abonnement des constructeurs automobiles ont du plomb dans l'aile. Selon Automotive News, Audi et BMW mettent respectivement fin à leurs programmes pilotes aux USA.



La marque aux anneaux arrêtera son programme "Select" le 31 janvier, tandis que Access by BMW a fermé son service à Nashville. On se rappelle également que le fabricant bavarois avait déjà envisagé des services comme CarPlay par abonnement, avant de se rétracter quelques mois plus tard. Sauf qu'ici, il s'agit de locations complètes de véhicules sur de courte durée.

Les locations courtes ne prennent pas chez les constructeurs automobiles

Les deux marques n’ont pas précisé les raisons de leur décision. Cependant, lorsque Mercedes-Benz avait clôturé son offre il y a quelques mois, elle avait évoqué une demande faible et des plaintes concernant les tracas liés au passage d'articles personnels entre les véhicules. Bien que cela n'ait pas été mentionné à l'époque, la pandémie COVID-19 n'a pas aidé les choses. Les gens se déplacent moins, voire pas du tout, et sont plus intéressés par des économies que par la flexibilité de changer de voiture.



Nos confrères spécialisés affirment toutefois que Cadillac qui avait également arrêté son service de location flexible, devrait revenir avec un service de réservation repensé avec les concessionnaires. Ces derniers n'avaient pas été ravis de se voir court-circuiter par les fabricants qui géraient alors la mise à disposition des véhicules, les factures, etc.



Malgré tout, des services d’abonnement comme Volvo Care sont toujours plébiscités pour louer des voitures au mois, comme ceux de Lexus, Nissan ou Porsche.