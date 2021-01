BlackSight : le mode nuit pour tous les iPhone et iPad

Si vous possédez un appareil sous iOS 13 minimum, mais non compatible avec le mode nuit, vous serez ravi d'apprendre que l'application BlackSight peut changer la donne. Bien sûr, selon votre appareil, les résultats seront plus ou moins bons, mais la prouesse est tout de même notable grâce des algorithmes qui vont éclairer l’image sans besoin d’allumer le flash. L'application est disponible gratuitement, mais inclut la mention "BlackSight" sur toutes vos photos. Il faudra payer 4,49€ pour se voir débarrasser de ces dernières. Pour rappel, voici notre tutoriel pour utiliser le mode nuit .

BlackSight est une application de photographie informatique conçue pour prendre des images plus lumineuses et avec peu de bruit dans des conditions de faible luminosité. En utilisant des algorithmes sophistiqués à longue exposition, il peut capturer des photos de haute qualité dans des environnements sombres sans nécessiter de connexion Internet.

L'année dernière, Apple nous a fait la présentation de l'iPhone 11 avec le tant attendu mode Nuit qui améliore les photos lorsqu'il fait sombre. Depuis, et notamment grâce à iOS 14, cette fonctionnalité est devenue encore plus performante sur les derniers appareils. Aujourd'hui, nous avons une belle nouvelle pour ceux qui ne sont pas éligibles à cette dernière puisqu'une application du nom de BlackSight (v1.2.1, 11 Mo, iOS 13.0) est désormais disponible sur l'App Store, permettant d'en faire profiter à tous les iPhone.

