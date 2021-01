Mike Lang : un enseignant à Las Vegas mis en avant par Apple

Hier à 16:38

Alban Martin

1

De temps à autre, Apple aime bien mettre des personnes lambdas en avant sur son site internet, des héros du quotidien qui tentent de révolutionner leur monde professionnel à l'aide des produits à la Pomme. Aujourd'hui, et dans le cadre du Martin Luther King Day, ces derniers présentent Mike Lang, enseignant à Las Vegas qui veut révolutionner la façon d'apprendre en mêlant le numérique.



Le professeur de technologie à l’école élémentaire Laura Dearing de Clark County School District "met en lumière ses élèves en tant que fonctionnaires et militants de leur communauté locale".

Un enseignant qui a découvert Apple avec l'iPod

Voici les mots de l'enseignant :

Mon espoir pour tous mes élèves est qu'ils se voient et se considèrent comme des citoyens du monde qui sont responsables d'aider les autres à réussir.

C’est l’objectif ultime : nous voulons des gens qui seront informés, passionnés, patriotiques dans le vrai sens du terme et qui feront preuve d’empathie.

Ce mois-ci, Lang a lancé un projet en trois volets avec ses élèves de maternelle et de première année pour honorer l'héritage du Dr Martin Luther King Jr. et leur inculquer un sens du devoir civique.



La première partie du projet de Lang est conçue pour montrer aux enfants qu’ils sont précieux, en utilisant «You Matter» de l’auteur de livres pour enfants Christian Robinson comme point de départ pour une réflexion personnelle.

Les enfants doivent avoir un certain degré d'estime de soi pour croire que leur point de vue compte, que leur histoire compte, que leurs opinions comptent et que leurs idées comptent. Il est important que les élèves comprennent qu’ils ont un pouvoir inhérent simplement parce qu’ils sont eux-mêmes.

Les élèves utiliseront l'iPad pour capturer et éditer des images d'eux-mêmes, de leur famille et de leur quartier, puis créeront leurs histoires sur leur importance en utilisant l'application de codage PBS KIDS ScratchJr sur iPad. Ensuite, les étudiants feront des recherches sur la vie et l’héritage du Dr King à l’aide du livre de Brad Meltzer «Je suis Martin Luther King Jr.», et se compareront et se compareront à lui en créant des portraits à double exposition d’eux-mêmes avec le leader des droits civiques. Enfin, dans le segment «Je suis un rêveur, aussi» du projet, Lang leur demandera comment ils peuvent être utiles les uns aux autres et à leurs voisins. Les étudiants rempliront des cahiers interactifs dans Keynote pour chaque partie du projet, et il compilera leurs réflexions dans un livre rassemblé de leurs idées, qu'ils auront l'occasion de partager avec les organisateurs communautaires et les législateurs à Las Vegas plus tard ce semestre.



Lang enseigne dans le district scolaire du comté de Clark depuis 14 ans. Avant d'arriver à Las Vegas, ce natif de Washington, D.C., a enseigné aux élèves de quatrième année à Pascagoula, Mississippi, avant de voyager à l'étranger pour enseigner l'anglais dans la petite ville de Miaoli City à Taiwan. C'est là qu'il a découvert comment la technologie pouvait être utilisée comme outil d'apprentissage. Et tout a commencé avec un iPod.



Après avoir acheté un iPod à Taiwan en 2004, Lang s'est appuyé sur la musique américaine - du rock classique au hip hop - pour immerger ses élèves dans la langue anglaise. Et quand il est arrivé à Las Vegas trois ans plus tard, il a décidé d'acquérir autant d'iPod shuffles et de nanos qu'il pouvait mettre la main, en utilisant le logiciel d'édition audio Audacity sur Mac pour enregistrer ses leçons et les distribuer à ses élèves.

J'ai vu comment la technologie pouvait transformer et transférer des informations aux étudiants beaucoup plus efficacement que moi en essayant de l'expliquer. Je suis devenu coach d'apprentissage numérique par la suite et j'ai commencé à répandre l'évangile de demander aux enfants de fabriquer des objets avec des appareils. J'ai eu la chance de grandir avec l'évolution du numérique dans les salles de classe.



Encore une jolie publicité pour les produits Apple...