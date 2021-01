Qualcomm veut concurrencer Apple et sa puce M1

Hier à 20:28 (Màj hier à 20:31)

Julien Russo

Réagir

Ça a été un bouleversement sur le marché des processeurs pour ordinateur. La puce M1 d'Apple a fait couler beaucoup d'encres, elle a aussi réveillé l'esprit challenger des concurrents comme Intel qui veut mieux faire ou encore Qualcomm qui souhaite créer une solide puce concurrente pour les PC. Qui arrivera à surpasser les performances de la puce M1 ? Le défi est lancé...

Publicité

Qualcomm veut faire mal à la puce M1 d'Apple

Qualcomm l'a démontré à plusieurs reprises, tout ce que touche l'entreprise est une réussite et se place dans l'excellence une fois le développement achevé. Un récent rapport de WinFuture affirme que Qualcomm aurait commencé à travailler sa propre puce avec une architecture ARM, le projet porterait le nom de SC8280 et toute une équipe serait déjà dessus depuis plusieurs mois.

Cette nouvelle puce pourrait se retrouver dans les PC sous Windows 10 comme sur la Surface Pro X de Microsoft. Qualcomm le sait, il n'y aura qu'à faire une démonstration de la supériorité à Intel et AMD pour convaincre les constructeurs de PC de se fournir de sa nouvelle puce.

Le rapport explique que deux types de puces seraient en cours de développement, on retrouve un modèle avec 8 Go de RAM LPPDR5 et une autre avec 32 Go de RAM LPDDR4X. Niveau taille, on pale d'un SoC légèrement plus grand que le Snapdragon 865+, soit une dimension de 20 x 17 mm (2 mm de plus).