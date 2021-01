Scosche lance ses supports de téléphone compatibles MagSafe

Conçus spécifiquement pour fonctionner avec les chargeurs Apple MagSafe pour la série iPhone 12, ces supports maintiennent et alimentent en toute sécurité le MagSafe.

La société Scosche s'est fait connaître dans le milieu des accessoires pour téléphones portables quelques années auparavant, bien qu'encore un peu discrète en France. Entre câbles de recharge, bracelets sportifs ou dispositifs pour la voiture, on parle d'un fournisseur sérieux qui propose de bons produits. Récemment, et dans le cadre du salon high-tech CES 2021, ces derniers ont fait la présentation d'une nouvelle gamme de supports de téléphone compatibles MagSafe. Celle-ci permet d'utiliser facilement le nouveau chargeur sans fil d'Apple tout en profitant des mains libres dans le véhicule.

