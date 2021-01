Un joli concept pour watchOS 8

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Pour ceux qui sont impatients de découvrir les nouveautés que va nous proposer Apple pour watchOS 8 dans quelques mois, voici un concept très intéressant et plutôt réussi au vu des images dévoilées.

WatchOS 8 se dévoile sous un concept en attendant la version officielle

En septembre 2021, Apple devrait dévoiler comme prévu sa toute nouvelle version pour ses Apple Watch, à savoir watchOS 8. En attendant les nouveautés officielles, des concepts surgissent sur internet avec des idées plus ou moins pertinentes. Celui de Parker Ortolani est plutôt réussi.



Santé

La première idée serait d'implanter l'application Santé directement dans WatchOS 8 afin que toutes les données en lien avec votre corps soient disponibles directement sur la montre. Cela permettrait de ne plus avoir besoin de se servir de son téléphone. Bien évidemment, étant donné que l'écran est beaucoup plus petit que l'iPhone, elle serait simplifiée avec les infos primordiales.

Solaire et Astronomie

La deuxième idée concerne la catégorie solaire et astronomie avec le remplacement des cadrans actuels par de vraies applications. Le fait que cela devienne des applications à part entière permettrait d'ajouter des nouvelles fonctionnalités comme la position du soleil par rapport à vous, la position de la Terre, la forme et la position de la lune...



Centre de contrôle

La troisième partie concerne le centre de contrôle. On aurait logiquement le droit à l'arrivée des Widgets comme sur iOS 14 mais également un centre de contrôle sur une seule et même page, sans défilement. Un système très ressemblant aux Coup d'oeils, disponibles au départ sur watchOS 1 et watchOS 2 serait présent mais remis au goût du jour. Il serait en même temps possible de transférer vos widgets iPhone vers votre Apple Watch simplement avec la synchronisation des données.

Apple TV+

La quatrième partie est plus gadget qu'utile mais elle donnerait la possibilité d'afficher les visages des personnages mythiques des séries présentes sur Apple TV+ sur votre montre. Ils seraient légèrement en mouvement sur votre fond d'écran et pourrait faire un sourire, chanter...

Batterie

La partie Batterie serait totalement revue avec un affichage clair et lisible de tous vos appareils connectés, plutôt sympa. Le petit plus se trouverait dans la capacité d'activé le mode économie d'énergie de l'iPhone directement depuis la montre et un emplacement pour le widget batterie directement dans le centre de contrôle.

Randonnée

Pour finir, une application randonnée pourrait faire son apparition pour ceux qui aiment la marche et qui habitent proche d'un endroit ou la randonnée est propice. L'application permettrait de donner des aperçus et des infos sur les sentiers, les lieux... que vous visitez ainsi qu'un schéma précis de votre parcours.