Apple réduit de 2 millions la production de l'iPhone 12 mini en faveur du 12 Pro

Le nouvel iPhone 12 mini a probablement déçu Apple avec seulement 6% des ventes sur la période. Il possède la plupart des mêmes caractéristiques que les autres modèles d’iPhone 12, dans un format plus petit pour 699 dollars. Sa part était à peine supérieure à celle de l’iPhone XR, lancé en 2018.

Il y a une semaine et demie, un rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) affirmait que les ventes des iPhone 12 mini sont clairement décevantes puisque les consommateurs privilégient les grands écrans , mais aussi les fonctionnalités "Pro" des iPhone 12. Le rapport expliquait :

C'est une modification de taille qui vient d'avoir lieu chez les partenaires d'assemblages de l'iPhone. En effet, Apple a fait une demande express il y a quelques jours pour réduire de 2 millions d'unités la production de l'iPhone 12 mini. Les partenaires sont invités à se concentrer davantage dans l'assemblage des iPhone 12 Pro. Avec cette nouvelle mesure, Apple espère remplir plus facilement les stocks d'iPhone 12 Pro qui a une demande nettement supérieure à celle de l'iPhone 12 mini. La décision ne concerne que les trois premiers mois de 2021, Apple va ajuster les mois qui suivront la production en fonction de la demande.

Dans les récents rapports d'analyse, nous avons pu apercevoir qu'auprès des consommateurs l'iPhone 12 Pro se vend bien mieux que l'iPhone 12 mini. Avec la version la plus petite des derniers iPhone, Apple a voulu satisfaire une catégorie de clients friands des petits écrans, mais malheureusement ils sont moins nombreux que le pensait l'Apple Park. Du coup, l'entreprise modifie son organisation pour le premier trimestre de 2021.

