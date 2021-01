Grâce à Apple, la technologie Ultra Wideband est devenue populaire

L'adoption de cette technologie aura été sans précédent sur le marché puisque depuis qu'Apple a accepté d'intégrer le composant dans ses appareils, la popularité de l'UWB a décollé . Le calcul par onde radio entre deux appareils existait déjà chez Samsung (pour le Note 20 Ultra et le Galaxy Flip 2) ou encore chez Vivo , Xiaomi et Oppo . Cependant, quand c'est Apple qui ajoute la technologie dans ses appareils, le nombre d'utilisateurs qui possède l'Ultra Wideband sur ses appareils explose !

Aujourd'hui, un appareil comme un smartphone ou une tablette est en capacité de savoir la distance avec un autre appareil via le Bluetooth et/ou le WiFi , cependant l'évaluation de la distance a toujours été imprécise . Pour apporter un changement de ce côté, Apple a décidé de faire confiance à l'Ultra Wideband. Désormais, votre iPhone de dernière génération peut connaitre le nombre de mètre précis avec votre HomePod mini ou même avec un AirTag (quand celui-ci sera annoncé et commercialisé).

Depuis l'iPhone 11, le HomePod mini et l'Apple Watch Series 6, Apple propose la technologie Ultra Wideband. Cette nouveauté est révolutionnaire puisqu'elle permet de connaitre la position précise d'un autre objet qui possède l'Ultra Wideband lui aussi. D'après Digitimes , depuis que la firme de Cupertino a ajouté cette innovation dans ses produits, l'impact sur le marché a été gigantesque.

