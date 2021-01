Microsoft Lists : une nouvelle app de gestion de projets sur l'App Store

Lors de sa dernière conférence Build 2020, la célèbre société Microsoft a fait l'annonce de plusieurs nouveautés à venir, dont une nouvelle application de gestion de projets. Portant le nom de Microsoft Lists (v1.27.15, 246 Mo, iOS 13.0), il faut savoir que cette dernière est disponible sur l'App Store depuis cette nuit.



On parle d'un outil rattaché à Microsoft 365 et qui permet donc de faciliter le suivi de différentes tâches, de mettre en place un travail en équipe et d'organiser les routines.

Microsoft Lists est une application Microsoft 365 qui vous aide à suivre les informations et à organiser votre travail. Les listes sont simples, intelligentes et flexibles, vous pouvez donc rester au courant de ce qui compte le plus pour votre équipe. Suivez les problèmes, les actifs, les routines, les contacts, l'inventaire et plus encore à l'aide de vues personnalisables pour garder tout le monde synchronisé. Créez, utilisez et partagez vos informations avec n'importe qui, n'importe où lors de vos déplacements avec une expérience personnalisée et mobile.