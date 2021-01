Paramount+ : un nouveau service de streaming débarque le 4 mars aux États-Unis

Il est loin le temps où Netflix était le seul service de streaming disponible. Aujourd'hui on retrouve une multitude de concurrents comme Disney+, Prime Video, Apple TV+, HBO Max... Et ce n’est pas fini ! Un petit nouveau va arriver dès le 4 mars 2021, il s'appelle Paramount+ et sera lancé dans un premier temps aux États-Unis et en Amérique latine.

Paramount+ arrive !

L'univers du streaming attire de plus en plus les grandes entreprises, il faut dire que quand on voit le chiffre d'affaires annuel de Netflix, on comprend qu'il y a une opportunité à saisir, surtout en ces temps compliqués où les gens restent essentiellement à la maison la semaine et les week-ends.

ViacomCBS a annoncé récemment lancer son nouveau service de streaming, à la base celui-ci devait s'appeler CBS All Access, cependant changement de dernière minute, le service s'appellera Paramount+. La marque estime que ce nom aura un plus gros impact en Europe et dans le reste du monde !



Le groupe a fait le choix (comme HBO Max) de lancer son service en premier aux États-Unis puis de le rendre progressivement disponible dans d'autres pays. Paramount+ arrivera en Australie vers l'été 2021 et au Canada en fin d'année. Comme vous pouvez le constater, l'organisation est déjà toute tracée.

Quel catalogue retrouver ?

Les licences sont devenues un atout majeur. Alors que Disney+ possède les meilleures licences (Pixar, Marvel, Star Wars...), Paramount+ ne sera pas en reste puisqu'on pourra retrouver des programmes mondialement connus.

Il y aura les séries originales de BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et bien d'autres.

Attendez-vous à retrouver NCIS, S.W.A.T, Blue Boods, Teen Wolf, Awkward, Les Tortues Ninja, Bob l'Éponge...



Au total vous aurez plus de 20 000 épisodes de séries et de nombreux films lors des premiers jours après le lancement. Paramount+ va aussi miser dans les créations originales, l'entreprise est en train de produire des contenus et elle proposera deux nouvelles séries originales dès le 4 mars.

Il y aura The Offer, une série de 10 épisodes qui parlera des différents faits autour du film oscarisé Le Parrain.

La seconde série Paramount+ sera un drame d'espionnage Lioness. Vous suivrez l'histoire d'un jeune Marine qui a été recruté pour séduire la fille d'un terroriste, il aura pour mission de faire tomber l'une des plus grandes organisations criminelles aux États-Unis.

Quel prix ?

Pour l'instant nous n'avons pas le prix de l'abonnement mensuel, mais des indiscrétions affirment que Paramount+ ne sera pas dans l'excès tarifaire comme le fait HBO Max. On devrait retrouver un abonnement à moins de 10 dollars avec le partage de comptes possible, la création de plusieurs profils et l'accès aux contenus en SD/HD et 4K.



Pour l'instant, nous n'avons aucune information pour une possible date de sortie en France et dans le reste de l'Europe. Il y a des chances qu'il faudra attendre 2022, voire 2023.