Salto débarque dans Prime Channel via le service Prime Video

L'objectif est de faciliter l'abonnement et de tirer parti de la force de frappe d'Amazon pour inciter davantage de clients à s'abonner. Je ne vois pas d'incohérence. Quand nous avons démarré Salto, nous avions pour objectif d'être la plateforme française de référence. Nous n'avons pas l'ambition de remplacer Netflix et consorts.

Comme le révèle Le Figaro , l'offre proposée sera identique à l'abonnement que vous pouvez souscrire directement sur le site de Salto (soit 6,99€/mois). Autrement dit, Salto sacrifiera une partie du tarif de son abonnement pour payer la commission à Amazon. Pour Thomas Folin, le directeur général, c'est un partenariat qui pourrait simplifier la croissance de Salto sur le court et long terme :

Comme vous le savez, Amazon Prime Video s'est ouvert depuis un certain temps à une catégorie appelée "Amazon Channel", un endroit dédié aux concurrents où les abonnés Amazon Prime peuvent souscrire une offre . Avec cette stratégie, tout le monde est gagnant, les abonnés qui découvrent de nouvelles options de divertissement, Amazon qui profite d'une petite commission sur le prix de l'abonnement à renouvellement mensuel et les services de streaming concurrents qui atteignent de nouveaux abonnés. Après avoir signé des accords avec OCS, MGM, Filmo TV, Starzplay, TFOU Max ou encore Science & Vie TV, Amazon va bientôt permettre un accès à Salto , le récent service de streaming français qui commence un peu à faire parler de lui.

Avec la quantité de services de streaming en France, Salto rencontre quelques difficultés à se faire une place parmi les géants du secteur comme Netflix ou encore Disney+. Pour toucher de nouveaux abonnés et améliorer sa visibilité globale, le service qui appartient aux groupes audiovisuels, France Télévisions, TF1 et M6 va bientôt arriver sur Prime Vidéo !

