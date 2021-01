La stabilisation du capteur photo sur tous les iPhone 13 ?

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

L'ensemble de la gamme d'iPhone 13 comportera une stabilisation d'image optique par déplacement de capteur, comme seul l'iPhone 12 Pro Max le propose actuellement, selon un rapport du média taïwanais DigiTimes.

Publicité

La stabilisation améliorée sur les iPhone 13

Les iPhone 13 d'Apple dont le lancement est prévu au cours du second semestre 2021 seront tous dotés d'une technologie de stabilisation par déplacement de capteur.



Si l'article initial n'est qu'un aperçu (le rapport complet devrait être publié d'ici demain), il permet déjà de confirmer les dires de ETNews qui avait partagé une information similaire plus tôt cette semaine affirmant qu'au moins deux modèles d'iPhone 13 seraient équipés d'une stabilisation par déplacement de capteur. LG Innotek devant rester le fournisseur des composants en question.



Apple a introduit pour la première fois la stabilisation par déplacement du capteur sur l'objectif large de l'iPhone 12 Pro Max. La technologie stabilise le capteur de l'appareil photo au lieu de l'objectif pour une stabilisation d'image encore plus grande et une qualité photo améliorée. On ne sait pas si la stabilisation du décalage du capteur resterait limitée à l'objectif large sur tous les modèles d'iPhone 13.



Apple présente sa technologie ainsi :

Jusqu'à présent, la stabilisation du déplacement du capteur était uniquement sur les appareils photo reflex numériques. C'est la première fois qu'il est adapté pour iPhone. Que vous filmez des vidéos de vos enfants pendant que vous les poursuivez dans le parc ou que vous tenez votre iPhone par la fenêtre sur une route cabossée, vous obtiendrez une stabilisation plus précise que jamais.

Plus tôt ce mois-ci, DigiTimes a annoncé que le scanner LiDAR serait également étendu à l'ensemble de la gamme iPhone 13, tandis que le modem 5G mmWave devrait être disponible sur les modèles d'iPhone 13 vendus en dehors des États-Unis. Autrement, l'écran LTPO 120 Hz est quasiment assuré, tout comme la réduction de la taille de l'encoche.



Pour en revenir à la stabilisation du capteur, Wikipédia explique la différence avec la stabilisation de l'objectif :

Sur un boîtier numérique, le capteur peut être déplacé pendant le temps de pose de manière à contrecarrer les mouvements de l'appareil. Konica Minolta fut le premier à commercialiser un tel système sur le Dimage A1, sous le nom d'AntiShake, rebaptisé SteadyShot par Sony sur la gamme Sony Alpha. Pentax et Olympus ont développé des systèmes similaires.