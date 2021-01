Xiaomi lance son radio-réveil connecté Mi Smart Clock

Il y a 8 heures

Corentin Ruffin

Décidément, la firme chinoise Xiaomi ne semble pas avoir envie de s'arrêter d'étoffer son impressionnant catalogue ! Cette fois, c'est sur le marché de la maison connectée sur le constructeur se dirige une nouvelle fois en commercialisant un radio-réveil intelligent.



Une belle alternative au smartphone qu'on a pris l'habitude de mettre à cet endroit et dont nous nous servons de plus en plus pour nous réveille le matin. De plus, le Mi Smart Clock est très accessible avec un petit prix...

Mi Smart Clock : le radio-réveil connecté signé Xiaomi

Alors qu'ils viennent d'annoncer la nouvelle gamme du Redmi 9T, voilà que Xiaomi fait à nouveau parler de lui en commercialisant un radio-réveil connecté du nom de Mi Smart Clock. On parle d'un Smart Display de petite taille avec un écran de 4 pouces (800 x 480) qui fait le travail : afficher l'heure.



Outre une compatibilité avec Google Assistant grâce à deux microphones, le réveil propose un mode « Lever du soleil » qui jouera avec la luminosité de l'écran pour ne pas réveiller l'utilisateur de façon brusque. Il sera également possible d'afficher des photos, de contrôler des appareils compatibles ou encore d'écouter de la musique.



Son gros atout n'est autre que son prix puisque le Mi Smart Clock coûtera 50€ à son lancement.