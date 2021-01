Beeper permet d'envoyer des iMessage sur Android et Windows !

Quand Apple a conçu iMessage, la firme savait déjà que sa messagerie instantanée resterait à tout jamais dans son écosystème. Aujourd'hui, quand vous souhaitez discuter autrement que par SMS avec des utilisateurs Android, il vous faut passer par des applications tierces comme Telegram, Signal, Kik... Cependant, une application a réussi à contourner la restriction d'Apple et grâce à cette technique les iMessages sont désormais accessibles en dehors d'un appareil Apple.

Beeper, une messagerie universelle qui regroupe 15 plateformes

Ne vous êtes-vous jamais dit qu'il était dommage de devoir à chaque fois télécharger une nouvelle application pour discuter avec des proches ? Les développeurs de l'application Beeper ont trouvé une solution pour tout regrouper au même endroit.

Aujourd'hui, grâce à cette application vous pouvez envoyer et recevoir des messages provenant de WhatsApp, Telegram, Slack, Twitter, Skype, Signal... Le tout dans la même app ! Plus besoin d'avoir une multitude de messageries dans votre smartphone ou votre ordinateur.

Beeper est rapide. Une seule application pour discuter sur iMessage, WhatsApp et 13 autres réseaux. Vous pouvez rechercher, snooze ou archiver des messages. Et avec une boîte de réception unifiée, vous ne manquerez plus jamais un message.



Le plus saisissant dans Beeper c'est que l'application ouvre les portes qu'Apple a toujours verrouillées avec iMessage. Pour y parvenir, les développeurs ont exploité l'astuce du "pont". C'est-à-dire que vous devrez avoir un Mac avec l'application Beeper d'installé et celle-ci devra toujours être ouverte et connectée au réseau. C'est cette application sur votre Mac qui s'occupera de faire le lien entre un iPhone et un smartphone Android.

L'application est entièrement basée sur le protocole de messagerie open source Matrix pour faire le pont entre les services. D'ici les prochains mois (voire les prochaines années) les développeurs espèrent passer à un chat utilisant directement la matrice open source.

Bien évidemment, Beeper propose quelque chose d'inédit qu'on ne peut retrouver nul par ailleurs. Cette position permet à l'application d'obtenir un intérêt unique et les développeurs en profitent pour facturer l'utilisation de Beeper.

L'application qui vous permettra d'envoyer des iMessage vers Android et Windows est facturée à hauteur de 10$/mois, l'app sera disponible sur macOS, Windows, Linux, iOS et Android, pour l'instant elle est en phase de bêta.



Si vous souhaitez participer aux différents tests avant le lancement officiel, l'équipe derrière Beeper vous propose de rejoindre l'aventure en demandant un accès anticipé.