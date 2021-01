Pegatron : le partenaire d'Apple investit 150 millions de dollars en Inde

Pegatron ne sera pas le seul partenaire d'Apple dans la région puisqu'il faut rappeler que Foxconn s'y trouve également. Par ailleurs, il est expliqué que les récentes émeutes dans l'usine de Wistron ont fait réfléchir les dirigeants de Pegatron quant à l'emplacement du site. Cette région nommée Tamil Nadu semble donc propice pour un travail serein au sein de l'usine étant donné que c'est l'un des plus grands endroits au monde à accueillir les sociétés de fabrication de composants électroniques comme Samsung, Nokia, Motorola et bien évidemment Foxconn. Source

