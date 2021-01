StoreDot : Recharger une voiture électrique en 5 minutes, une réalité ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

On en parle souvent dans nos articles car l'actualité et l'innovation autour des voitures électriques sont constantes et restent très impressionnantes. Souvent, ce que l'on pointe du doigt, c'est la batterie des véhicules, leur autonomie et leur capacité de recharge.



Si les constructeurs font de belles mises à jour, il semblerait que la recharge ultra-rapide soit une réalité à venir... L’entreprise israélienne StoreDot revient sur le devant de la scène en affirmant que sa technologie autour de ses cellules lithium-ion XF est quasiment prête, offrant une possibilité de recharge en 5 minutes.

L’entreprise israélienne StoreDot veut révolutionner la recharge

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'entreprise israélienne StoreDot dans les médias, et pour cause : créée en 2012, elle compte notamment le pétrolier BP et le constructeur Daimler parmi ces actionnaires. En 2019, elle avait impressionné son petit monde en faisant une démonstration de recharge ultrarapide d’une batterie de scooter... Ainsi, cette dernière était passée de 15 à 100 % en 5 minutes et 4 secondes.



La solution ? Remplacer le graphite par des nanoparticules métalloïdes dans l’anode, permettant ainsi de surpasser les standards actuels. En 2021, la firme veut travailler sur la deuxième génération de cellules à recharge ultrarapide et trouver de nouveaux partenaires intéressés par ses cellules lithium-ion pour entrer dans une phase commerciale.

