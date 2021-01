Transformez votre Apple TV en Super Nintendo grâce à cet incroyable étui

Vous commencez à être lassé du design de l'Apple TV qui ne change pas au fil des années ? Apportez un peu de fun au petit boitier noir qui est branché à votre téléviseur ! L'accessoiriste Elago propose un étui pour votre Apple TV, mais aussi pour votre Siri Remote. Deux coloris sont proposés et comme souvent avec Elago, le prix est raisonnable !

La nostalgie Nintendo dans votre salon

Simple et classique, voici comment on pourrait résumer le design de l'Apple TV. Elago a rapidement compris qu'il y avait une demande des consommateurs autour de cet objet qui est installé en dessous de votre téléviseur. L'accessoire reprend exactement les codes esthétiques de la Super Nintendo, il est commercialisé au tarif de 24,99 dollars (ajoutez la somme de 19,99 dollars pour les frais de port ). L'étui Apple TV T4 propose un silicone d'une haute qualité pour éviter les rayures, mais aussi pour que le boitier reste en sécurité.

La marque s'est occupée des ouvertures pour éviter que l'Apple TV surchauffe, le boitier pourra continuer à dégager sa chaleur de la même façon. À l'arrière, on retrouve un espace pour accéder aux connectiques comme le port HDMI ou encore le port Ethernet.

En plus de cet accessoire absolument fantastique, Elago a aussi pensé à votre Siri Remote. Celle-ci a aussi son étui en couleur grise (comme pour l'Apple TV) ou en couleur noire. Pour la télécommande de l'Apple TV, le tarif est de 14,99€ et le produit est disponible sur Amazon !

Pour la Siri Remote, tout a été conçu pour vous laisser un accès à tous les boutons et à la surface tactile qui sert à vous déplacer dans les menus. Ce que vous voyez sur la photo ci-dessus, c'est l'arrière de la Siri Remote, le devant est couvert que sur la partie basse des boutons. Bien évidemment, Elago n'a pas oublié de laisser une ouverture en bas pour que vous la rechargiez via le port Lightning.

Là aussi, nous retrouvons du silicone de haute qualité avec une protection quotidienne contre la poussière, la saleté et les gouttes de liquide.



Pour l'instant, l'étui de l'Apple TV n'est pas disponible sur Amazon, mais il devrait l'être sous peu. En attendant, vous pouvez déjà acheter l'étui pour la Siri Remote avec la livraison Prime !



À noter que Elago propose aussi un étui pour vos AirPods et AirPods Pro dans le même esprit. Vous avez l'assurance que votre boite de recharge sera protégée contre les chocs et les rayures avec cette protection. Vendu au tarif de 14,98€ (là aussi avec la livraison Prime)