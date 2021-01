Soldes : la console Capcom Home Arcade à -50% !

Si la Home Arcade était une très bonne idée pour partager les joies des salles d'antan avec un produit qui fait 74 cm de long (histoire de partager l'expérience à deux), le gros problème de la console de Capcom était son prix : 229€ au départ. Autant dire que les joueurs l'ont délaissé au prix d'une PS Classic qui était parfois vendue moins de 40€. Mais là, la console de Capcom tombe à 101€ sur Amazon avec ses 16 jeux intégrés. La console est doté d'un port USB, d'un port microUSB pour l’alimentation, et d'un port HDMI pour la connecter à une télévision. Mieux, le Wi-Fi est disponible sur la Home Arcade, permettant les mises à jour, mais également d'envoyer et comparer ses scores avec ses amis. Voici la liste des 16 jeux :

