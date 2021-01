La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est en promotion

Il y a 3 heures

Julien Russo

De plus en plus de personnes ont abandonné les transports en commun ou le vélo pour se déplacer en trottinette électrique. Devenu un véritable phénomène dans les grandes villes (quand les températures sont plus douces), ce nouveau mode de déplacement écologique n'est malheureusement pas le moins cher. Du coup, quand on trouve une promotion comme celle-ci on se sent obligé de vous la partager en urgence !

L'une des meilleures trottinettes électriques de Xiaomi en promotion

Les soldes sont l'occasion de trouver de bonnes affaires qu'on ne retrouverait pas en temps normal. Cdiscount a mis en place une belle réduction sur la Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Avec ces caractéristiques convaincantes, ce modèle est probablement l'un des plus intéressants sur le marché à ce tarif.

Exceptionnellement et pour un temps limité, Cdiscount propose la trottinette à 399€ au lieu de 499€ (avec le code TRENTE).



La Mi Scooter Pro 2 va forcément répondre à vos attentes puisqu'elle annonce une vitesse maximale de 25 km/h avec un mode piéton à 5 km/h, un mode standard à 20 km/h et un mode sport. La puissance du moteur est impressionnante puisqu'elle est de 300W avec une batterie Lithium-ion de 12400 mAh.

Sur le haut du guidon, vous retrouverez aussi un écran avec des statistiques en temps réel, vous pourrez suivre la vitesse, le mode de vitesse, la puissance, le statut du verrouillage et une multitude d'informations liées à la conduite.

En plus d'être électrique, la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 se connecte aussi en Bluetooth à l'application Mi Home disponible sur votre iPhone (à partir d'iOS 9). À travers l'app, il est possible de verrouiller ou déverrouiller la trottinette, de consulter les statistiques de conduite comme le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse du précédent trajet, l'autonomie restante...

Qu'est-ce qu'on retrouve dans le pack ?

Quand vous achetez la Mi Electric Scooter Pro 2, vous êtes livré en plus de la trottinette d'un adaptateur d'alimentation, d'une clé hexagonale, d'un adaptateur de buse allongé, de 5 vis, d'un pneu et du manuel d'utilisateur avec toutes les recommandations de sécurité.



Si vous avez toujours voulu investir dans une trottinette électrique, c'est le moment de se faire plaisir. N'oubliez pas le code TRENTE lors de la validation du panier !