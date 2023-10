Xiaomi : 5 promotions sur des produits populaires (trottinette, caméras, routeur)

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite Trottinette électrique pour Adulte Noir avec antivol et écran



La trottinette électrique Xiaomi Scooter 3 Lite offre une vitesse maximale de 25 km/h grâce à sa puissance de 300W. Elle dispose de roues de 8,5 pouces avec système de freinage double, un écran LED pour surveiller la vitesse et le niveau de batterie. Son design pliable en alliage d'aluminium facilite le transport, et elle inclut un antivol avec verrouillage par code PIN pour plus de sécurité.



Prix : disponible dès maintenant à 329€ au lieu de 349€ (-6%)

Xiaomi Outdoor caméra de surveillance AW300 Blanc



La Xiaomi Outdoor Caméra de Surveillance AW300 Blanc offre une qualité d'image 2K avec une détection de mouvement et vision nocturne. Elle permet une rotation à 360° pour une large couverture et est contrôlable à distance via l'application Xiaomi Home. Étanche et résistante aux conditions météorologiques extrêmes, elle propose des options de stockage local ou sur le cloud. Compatible avec Google Assistant et Alexa.



Prix : disponible dès maintenant à 44,99€ au lieu de 69,99€ (-36%)

Xiaomi Mi Router 4A



Le Xiaomi Mi Router 4A est un routeur à double bande offrant des vitesses WiFi AC1200 sur les bandes 2.4GHz et 5GHz. Il embarque la technologie WiFi 802.11a, offrant une vitesse trois fois supérieure à celle des vitesses Wireless N. Il est doté d'une mémoire de 64 Mo qui permet une connexion stable pour jusqu'à 64 appareils. Le routeur propose également un contrôle à distance via une application mobile, ainsi que des fonctionnalités de sécurité comme le contrôle parental et la prévention de l'accès non autorisé. Il est équipé de 4 antennes pour une meilleure couverture du signal.



Prix : disponible dès maintenant à 14,99€ au lieu de 20,53€ (-27%)

Xiaomi Outdoor Camera AW200 Blanc



La Xiaomi Outdoor Camera AW200 Blanc est conçue pour la surveillance extérieure avec une résistance aux intempéries grâce à sa certification IP65, ce qui la rend résistante à l'eau et à la poussière. Elle offre une résolution vidéo de 1 920 x 1 080 pixels, garantissant des images claires et précises, avec un encodage vidéo H.265 qui capture plus de lumière et de détails, surtout dans des conditions de faible luminosité grâce à sa grande ouverture de ƒ/1.6. On retrouve la vision nocturne en couleur même en conditions de faible luminosité et une vision nocturne infrarouge améliorée qui permet une visualisation claire dans l'obscurité totale sans perturbation. Elle propose également des appels vocaux bidirectionnels, permettant une communication audio jusqu'à 5 mètres, et une technologie de reconnaissance des personnes qui envoie des notifications sur votre smartphone en cas de détection de mouvements humains.



Prix : disponible dès maintenant à 34,99€ au lieu de 47,29€ (-26%)