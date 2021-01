Try On : après le rouge à lèvres, Pinterest propose l'ombre à paupière en AR

L'application Pinterest a décidé de passer un nouveau cap, celui de démocratiser l'utilisation de la réalité augmentée pour promouvoir et vous aider à trouver le maquillage qu'il vous faut. Le réseau social a signé un partenariat avec plusieurs grands acteurs du marché, comme NYX Cosmetics, Yves Saint-Laurent ou encore Lancome.

Quand l'AR trouve un nouvel intérêt

Si Apple mise beaucoup sur la réalité augmentée dans ses produits, c'est que la firme a compris qu'il s'agit d'une technologie d'avenir. Aujourd'hui, l'AR est essentiellement exploité pour les jeux, mais aussi par les grandes enseignes comme IKEA ou Amazon qui vous proposent de visualiser un meuble dans votre salon. Cependant, la réalité augmentée ne se limite pas qu'à cela, elle a encore bien d'autres utilités. Après avoir aidé les femmes à trouver le rouge à lèvres parfait il y a plus d'un an, Pinterest renouvelle l'expérience AR avec cette fois l'ombre à paupières.

À l'aide de l'appareil photo à l'avant de votre iPhone, Pinterest vous propose (via la fonction Try On de l'app) une sélection d'ombre à paupières sélectionnée auprès de ses partenaires. Avec toutes sortes de prix, l'application vous propose de faire défiler plusieurs références qui s'actualisent en seulement quelques secondes sur votre visage.

Un porte-parole explique que l'AR est devenu quelque chose d'important aux yeux des dirigeants de Pinterest, le réseau social a remarqué que cela a une certaine attractivité auprès des utilisateurs qui réclament une expérience toujours plus complète.

À mesure que nous rendons Pinterest plus accessible grâce à des produits comme AR Try on, la plate-forme devient plus attrayante et exploitable pour les épingler, ce qui peut entraîner une augmentation de l'utilisation et du clic sur les annonces. Des fonctionnalités organiques telles que Try on et l'ingestion de catalogues pour créer des épingles de produits peuvent souvent compléter une stratégie payante où les marques génèrent du trafic sur le site.

Pinterest (qui doit toucher une belle commission à chaque vente réalisée), permets aussi de soutenir les marques de beauté qui rencontrent beaucoup de difficultés en période de pandémie. En effet, les ventes de maquillages ont nettement chuté puisque pourquoi se maquiller quand on est toute la journée en télétravail et qu'on ne peut pas sortir le soir à cause du couvre-feu ?

En ce qui concerne le rouge à lèvres, c'est la douche froide, le chiffre d'affaires n'a jamais été aussi bas à cause de l'arrivée des masques.



La fonctionnalité Try On que propose Pinterest se retrouve aussi ailleurs. Google propose depuis le mois de décembre une expérience réalité augmentée directement dans ses résultats de recherche. Dès qu'il est détecté que vous passez par un smartphone compatible, un bouton spécifique apparait et vous propose de tester le maquillage pour vous inciter à l'acheter. Google n'utilise pas une technologie maison, mais le système ModiFace et Perfect Corp détenu par L'Oréal.



