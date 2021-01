Une étude sur la batterie du AirPods Max conforte Apple

Une série de tests indépendants montre que la durée de vie de la batterie AirPods Max est à la hauteur des affirmations d'Apple.



Apple donne deux arguments clés sur la durée de vie de la batterie. Premièrement, les écouteurs supra-auriculaires durent «jusqu'à» 20 heures avec à la fois l'ANC et l'audio spatial activés. Et ils ont en fait fait un peu mieux que cela. Voilà qui contredit les clients qui parlent d'une batterie vidée en une nuit.

Les tests ont été menés par une agence de design dans le cadre d'une promotion de son propre support de recharge pour les AirPods Max.



Apple explique sur la page produit :



Voici la réponse de la société derrière le Max Stand :

Dans notre test, nous avons utilisé des AirPods Max complètement chargés et joué la liste de lecture Global Top 100 d'Apple Music sur un iPhone en boucle. Nous avons augmenté le volume à 75% avec la suppression active du bruit activée. Les AirPods Max ont duré environ 22 heures, avant de s'éteindre et de se déconnecter de l'iPhone.

Ce qui semble moins précis, c'est l'indication du pourcentage de batterie du casque d'Apple :

Il a fallu plus d'une heure pour passer de 100% à 99%. Alors que le reste du graphique montre une décharge plus linéaire, le même comportement peut être observé à la fin, lorsqu'il a fallu à nouveau environ 1 heure à partir de 1% de batterie jusqu'à ce qu'ils se déconnectent. Gardez à l'esprit que cela dépend du niveau de batterie affiché par Apple et peut ne pas refléter la charge réelle de la batterie elle-même. Les raisons pour lesquelles Apple a décidé d'afficher le pourcentage de cette manière sont sujettes à caution.

Apple a également affirmé que si vous êtes à court d'énergie, charger le casque pendant seulement cinq minutes vous donnera encore 90 minutes d'utilisation. Cette affirmation a également été jugée exacte.

Comme Apple l'a reconnu dans un document d'assistance publié quelque temps après la mise en vente des écouteurs, l'utilisation du Smart Case ne fait aucune différence dans le monde réel.

Nous avons testé les deux - en laissant les AirPods Max stationnaires à l'extérieur du Smart Case et en les plaçant dans le boîtier pour voir combien la batterie se déchargera en comparaison. En laissant les AirPods Max stationnaires en dehors du Smart Case pendant 12 heures, nous avons constaté une baisse de 5% de la durée de vie de la batterie affichée. Nous les avons également laissés se reposer 12 heures à l'intérieur du Smart Case et avons également constaté une baisse de 5%. Selon le niveau de batterie affiché par Apple, bien que certains arrondis aient pu être appliqués, les deux configurations semblent fonctionner de la même manière, et nous n'avons pas vu de différence majeure. La décharge de la batterie est d'environ 1% toutes les 2,5 heures. Il reste à voir à quel point le mode ultra-faible puissance est efficace, qu'Apple prétend activer après 72 heures à l'extérieur et 18 heures à l'intérieur du Smart Case, mais il est peu probable qu'il joue un rôle dans les cas d'utilisation typiques.