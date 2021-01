iPhone 12 : les aimants MagSafe peuvent interférer avec les implants médicaux

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

2

Si vous êtes possesseur d'un iPhone 12 et que vous avez des implants médicaux, Apple vous recommande de faire attention. Chaque iPhone 12 possède un anneau aimanté appelé "MagSafe", il sert à recharger votre batterie, mais aussi à fixer votre iPhone sur des supports compatibles. Cet effet aimanté pourrait être dangereux pour certaines personnes !

Publicité

Apple alerte les propriétaires d'iPhone 12

En ce début d'année, Apple a reconnu un possible problème entre les nouveaux iPhone et les appareils médicaux comme les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants médicaux. Après plusieurs recherches, Apple a conclu que le MagSafe peut être dangereux en cas de contact avec certains dispositifs pouvant être sensibles aux aimants :

Les dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés peuvent contenir des capteurs qui répondent aux aimants et aux radios en contact étroit. Pour éviter toute interaction potentielle avec ces appareils, gardez votre iPhone et vos accessoires MagSafe à une distance sûre de votre appareil (à plus de 6 pouces / 15 cm d'intervalle ou à plus de 12 pouces / 30 cm d'intervalle si vous chargez sans fil). Mais consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil pour obtenir des lignes directrices spécifiques.

La firme de Cupertino ajoute aussi un avertissement sur les accessoires compatibles MagSafe, pour fonctionner ils possèdent eux aussi des aimants et comme pour l'iPhone 12, il est conseillé de garder une distance.

Tous les accessoires MagSafe (vendus séparément) contiennent également des aimants, et MagSafe Charger et MagSafe Duo Charger contiennent des radios. Ces aimants et champs électromagnétiques pourraient interférer avec les dispositifs médicaux.

Apple a probablement pris l'initiative de prendre la parole publiquement après que plusieurs médecins ont alerté sur les effets néfastes du MagSafe sur les dispositifs médicaux.

Comme nous l’avions vu il y a quelques semaines, le Heart Rhythm Journal a publié un article indiquant que les modèles d'iPhone 12 étaient capables d'nhiber potentiellement un traitement salvateur chez un patient à cause des interférences généré par l'aimant MagSafe.

Pour prouver que le MagSafe pouvait s'avérer être dangereux, trois médecins du Michigan ont récupéré un iPhone 12 et l'ont approché (sans le coller) d'un défibrillateur cardioverteur implantable. En seulement quelques secondes, celui-ci a cessé de fonctionner et a repris son activité normale dès que le MagSafe a pris ses distances.



Cela peut avoir des conséquences graves puisque ce genre de défibrillateur a besoin de fonctionner 24h/24 pour détecter le rythme cardiaque et les battements de coeur irréguliers. En cas de situation anormale, il a pour mission d'administrer le traitement attendu pour sauver la vie du patient.

On comprend mieux pourquoi Apple a tenu à faire une annonce urgente à ce sujet...