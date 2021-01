Correlium ajoute un outil de virtualisation iOS pour les abonnés individuels

La société Correlium commence à être connue dans l'univers d'Apple puisque cette dernière a provoqué le courroux de Cupertino suite à l'arrivée d'un outil particulier. En effet, Correlium propose des solutions pour la virtualisation des appareils et des plates-formes ARM, dont un pour le système d'exploitation iOS.



Apple, avec sa grande ouverture d'esprit qu'on lui connait, n'a pas apprécié et a donc attaqué la société en justice pour violation de droits d'auteur. Hélas pour la Pomme, raison a été donnée à l'équipe adverse lors du premier round le mois dernier, qui vient d'en profiter pour proposer son outil à l'abonnement individuel.

Publicité

Corellium reproduit donc iOS pour ses clients, tout comme elle propose la virtualisation d’Android et de Linux. Un fait qui ne plaît pas à Apple, dont une bataille juridique est en cours. En attendant, Corellium a annoncé que son outil de virtualisation iOS sera désormais disponible pour les abonnés individuels alors que, jusqu'à présent, seuls les utilisateurs disposant de comptes d'entreprise pouvaient.



Seulement, la firme a revu son modèle économique :

Alors que nos appareils Android virtuels utilisent 2 cœurs de processeur par défaut, les appareils iOS peuvent nécessiter jusqu'à 6 cœurs de processeur, selon le modèle. Par conséquent, nous ne pouvions plus proposer un prix unique par appareil virtuel.



Avec notre modèle basé sur l'utilisation, vous pouvez exécuter autant d'appareils virtuels que vous le souhaitez à la fois, et vous serez facturé un tarif forfaitaire par cœur et par heure. Cela signifie que les modèles à 6 cœurs seront plus coûteux à exécuter par heure que les modèles à 2 cœurs. Les appareils stockés sont facturés par appareil (et non par cœur), et ils sont facturés par jour plutôt que par heure.