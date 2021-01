Oceanhorn 2 annoncé sur PS5, Xbox Series et PC !

Alban Martin

L'exclusivité Apple Arcade de l'excellent Oceanhorn 2 semble sur le point de se terminer. Outre l'arrivée d'une version Switch depuis peu, ce sont surtout des portages next-gen sur les consoles de Sony et Microsoft qui vont changer la donne. Oui, le jeu d'aventure de Cornfox & Bros sera bientôt disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. De quoi ravir les fans mais aussi montrer que la plateforme Apple peut accueillir des titres de qualité au même titre que les dernières consoles.

Oceanhorn 2 aussi sur les consoles next-gen

Le Zelda-like de nos amis du studio finlandais Cornfox & Brothers s'offrira une seconde vie sur de nouvelles plateformes dont les consoles next-gen. L'éditeur FDG Entertainment a annoncé par un tweet que Oceanhorn 2 allait être porté sur PS5, Xbox Series, PC et "plus encore" dans les mois à venir. Mais aucun prix n'a été communiquée pour la version console.



Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm était jusqu'ici la tête de gondole du service Apple Arcade (à raison d'après notre test). Avant lui, le studio avait proposé un premier opus sur App Store et qui était déjà très réussi même si moins ambitieux. Ce dernier avait d'ailleurs été ensuite publié sur PC, PS4, Switch, Xbox ONE, PS Vita et Android. Rappelons d'ailleurs que le spin-off Oceanhorn : Chronos Dungeon est également disponible sur Apple Arcade depuis quelques semaines.



Si vous n'avez jamais joué à un jeu de la saga, Oceanhorn 2 est certainement le plus réussi avec un monde immense regorgeant de mythes et de magie.



Outre le nouveau moteur graphique qui vaut le détour, l'aventure à la Zelda est encore plus grandiose avec de nouvelles mécaniques de jeu qui nécessitent parfois l'intervention d'autres personnages.

Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons poursuivi notre incroyable partenariat avec @Cornfox ! Tout a commencé avec #Oceanhorn, une vraie lettre d'amour aux aventures classiques. Nous unissons à nouveau nos forces pour apporter la merveilleuse suite #Oceanhorn2 aux consoles de nouvelle génération, aux PC et plus encore ! #PS5 #XboxSeries.

