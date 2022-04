Max Payne bientôt de retour dans un remake sur PS5, Xbox Series et PC

Remedy prépare un remake de Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Dans une annonce surprise faite hier soir, le studio finlandais a déclaré qu'il travaillait avec Rockstar Games pour remasteriser entièrement les deux premiers jeux de sa série culte de jeux de tir à la troisième personne sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une excellente nouvelle à laquelle il ne manque qu'une version mobile.

Max Payne va revenir encore plus beau

En vertu d'un nouvel accord d'édition entre les deux sociétés, Rockstar financera le projet "conformément à la production typique d'un jeu AAA de Remedy". De plus, le studio reconstruira les titres sus-cités avec son Northlight Engine interne, le même moteur que Remedy a utilisé pour son titre le plus récent, Control. Près de trois ans après sa sortie en 2019, Control est toujours l'un des jeux les plus beaux sur PC et consoles grâce notamment à l'implémentation du ray-tracing.

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games.



Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j — Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022

Sam Houser, cofondateur de Rockstar Games, a déclaré :

"Nous avons été ravis lorsque nos amis de longue date chez Remedy nous ont approchés pour refaire les jeux originaux Max Payne. Nous sommes des fans massifs du travail que l'équipe de Remedy a créé au fil des ans et nous sommes impatients de jouer à ces nouvelles versions.

Sorti en 2001, Max Payne est le jeu qui a mis Remedy sur le devant de la scène et a établi le style de narration caractéristique du studio. C'était également l'un des premiers jeux à inclure l'effet bullet-time rendu célèbre l'année d'avant par le film "The Matrix" qui est d'ailleurs en partie revenu sur PS5 dans une démonstration de grande qualité à base d'Unreal Engine 5. Deux ans plus tard, Remedy a sorti la suite, The Fall of Max Payne. Rockstar a publié les deux jeux avant de développer seul le troisième et dernier opus de la série.



Pour les fans de la saga, sachez que Max Payne est toujours disponible sur App Store, mais sa dernière mise à jour remonte à 2018, une optimisation pour l'écran de l'iPhone X.

