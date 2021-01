Signal : les employés inquiets de la multiplication des utilisateurs

Signal est en train d'exploser depuis plusieurs mois avec un nombre record de nouveaux clients. Seulement, qui dit nouveaux clients dit plus de constantes à surveiller et c'est sur ce point que les employés de l'entreprise commenceraient à se poser des questions. Comment contrôler efficacement tout ce beau monde ? Telle est la question qu'on se pose au sein de l'entreprise.

Signal va devoir gérer tous les nouveaux arrivants

Le dernier scandale en date autour de WhatsApp aura fait des heureux dans le secteur des messageries. En pôle position, on retrouve Telegram mais également Signal. Le service de messagerie chiffré de bout en bout et semble-t-il plus protégé que WhatsApp ou d'autres, a connu un véritable succès auprès des utilisateurs.



Cela a commencé au début 2020 avec le confinement total et mondial et cela s'est poursuivi tout au long de l'année avec un pic exceptionnel début 2021. Avec le scandale WhatsApp et le fameux tweet d'Elon Musk qui incitait a utilisé cette application, Signal a vu un nombre gigantesque de nouveaux clients arrivés en à peine 24H. L'afflux était tellement élevé que le service est même tombé en panne pendant plusieurs heures.



Une fois l'euphorie passée, place à la réflexion et c'est là que les employés de Signal commencent à être inquiets au sujet des dérives que peut apporter un si grand nombre de nouvelles personnes.

Moxie Marlinspike, la PDG, a déclaré:

Nous sommes organisés comme une organisation à but non lucratif parce que nous pensons que la façon dont Internet fonctionne actuellement est insensée. Une grande partie de cette folie, pour nous, est le résultat de mauvais modèles commerciaux qui produisent de mauvaises technologies. Et ils ont de mauvais résultats sociétaux.

Car si la protection maximale des utilisateurs est une très bonne chose, toute cette histoire a fait oublier un problème, à savoir les personnes mal intentionnées qui cherchent également ce genre de services pour discuter en toute tranquillité. Les employés craignent donc de ne pas pouvoir gérer assez efficacement autant d'utilisateurs afin de bannir les clients "hors la loi" ce qui pourrait entraîner de lourdes sanctions comme ce qui est arrivé à l'application Parler par exemple, pour le moment bannit des stores d'applications.



La PDG de Signal assure qu'elle traquera les personnes malveillantes sur sa plateforme mais la crainte des employés, justifiée par ailleurs, est qu'il est difficile de trouver ces personnes étant donné qu'elles sont protégées par cette fameuse sécurité. Cela reste bien évidemment faisable avec une quantité limitée d'abonnés mais si des millions de personnes continuent à se ruer sur l'application, il faudra vite trouver un système viable sachant que c'est une société à but non lucratif ce qui signifie qu'elle n'a pas des moyens démesurés.



D'un point de vue commercial également, il va falloir satisfaire sa base de clients dans les mois et années à venir et cela passe par l'apport de nouveautés sur l'application. À voir comment Signal va se débrouiller sur cette année 2021 pour garder la hype de l'année précédente tout en gardant le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de l'application. Le but étant que cela ne devienne pas l'anarchie et une machine à scandale.

