Top Eleven 2021 : de belles améliorations pour cette nouvelle saison

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

Doit-on encore présenter l'excellent jeu mobile Top Eleven Manager de Football (v11.0, 331 Mo, iOS 10.0) ? Véritable référence dans le milieu de la simulation footballistique, l'équipe de développement de Nordic vient de mettre à jour sa création pour le passage à l'année 2021.



Et pour l'occasion, ces derniers ont fait fort avec un bon nombre de nouveautés qui rajouteront encore un peu plus de sérieux et de réalité au jeu. On note notamment le changement de météo, la personnalisation du terrain ou encore une nouvelle intro de match.



La bande-annonce :

Top Eleven 2021 amène de belles nouveautés

Prépare-toi à arpenter le terrain avec ton effectif dans cette toute nouvelle version !



Top Eleven 2021 déborde de fonctionnalités passionnantes pour ton club de football, sans oublier de nouvelles musiques et des graphismes inédits !

Voilà donc ce que les joueurs pourront retrouver dans cette nouvelle version du jeu de management de football Top Eleven 2021. Ainsi, et c'est le plus important, on retrouve des notions de météo à chaque match et qui feront réagir les joueurs de façons différentes. À vous de les motiver !



Côté esthétisme, il sera désormais possible de personnaliser notre stade et notre terrain, pour faire jalouser les équipes adverses. Une nouvelle intro de match a été mise en place, ainsi qu'une mise à jour de l'écran d'accueil.



Vous voulez jouer avec vos amis ? Le système de parrainage a été revu et permet de mettre la main sur de beaux cadeaux !

