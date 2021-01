Dragon Quest Tact est de sortie sur iOS et Android

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Les fans de RPG l'attendaient depuis près d'un an, Dragon Quest Tact nous arrive en Europe et en Amérique avec sa présentation en février 2020 mais surtout sa sortie anticipée l'été dernier mais seulement au Japon. Cette fois, Square Enix a inclus une traduction en anglais et en français !



Regardez le trailer vidéo :

Comme dans un certain Pokémon, votre but dans Dragon Quest Tact est d'apprivoiser, d'entraîner et de mener une équipe de monstres pour décrocher la victoire au terme d'une aventure riche en rencontres mais surtout en combats. Mais rassurez-vous, si le principe est le même, la patte de Toriyama (Dragon Ball Z) et les animations en cell-shading le démarque du jeu de Nintendo. De même, le gameplay est plus complexe.

Dragon Quest Tact met logiquement la tactique à l'honneur. Les bourrins ne gagneront pas, qu'ils soient débutants ou expérimentés puisque le titre nécessite une stratégie différente à chaque fois. La préparation est aussi importante que la joute elle-même, ce qui apporte une belle profondeur avec des mécaniques vus dans des titres du studio comme Final Fantasy Tactics. On est en effet sur du tour par tour et du case par case pour les déplacements et les attaques, avec des aptitudes différentes pour chacun de vos petits héros. A vous de savoir lequel utiliser et à quel moment, d'autant que chaque coup à son effet et sa portée.



Si la quête d'expérience est le principal but comme dans tout bon jeu de rôle nippon, Dragon Quest Tact propose aussi de collectionner les Nakama, les monstres que vous aurez vaincus et recruter, ainsi que de les faire évoluer.



Prévoyez 2 Go d'espace disque disponible pour installer gratuitement Dragon Quest Tact et un iPhone ou un Android (Play Store) performant même si l'iPhone 5S fait tourner le jeu.

