Dungeon of the Endless: Apogee en précommande sur l'App Store

Hier à 21:04 (Màj hier à 21:04)

Corentin Ruffin

En 2014, les joueurs PC ont eu la chance de faire connaissance avec le jeu Dungeon of the Endless, excellent jeu de défense et de roguelike qui a ensuite vu le jour sur iPad, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Aujourd'hui, les développeurs d'Amplitude Studios reviennent à la charge et s'intéresse à iOS et Android avec Dungeon of the Endless: Apogee (v1.0, 775 Mo, iOS 10.0).



Disponible en précommande, il semblerait que le jeu soit une nouvelle édition du jeu comprenant également 5 packs DLC, forçant les détenteurs du jeu d'origine à repasser à la caisse.



Voici la bande-annonce :

Dungeon of the Endless: Apogee prévu pour le 16 mars

Mélange explosif de rogue-like et de dungeon-defense, Dungeon of the Endless: Apogee est un jeu primé qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. À la tête d'une équipe de héros, vous devez protéger le générateur de votre vaisseau qui s'est écrasé. En même temps, vous explorerez un labyrinthe en constante évolution, tout en affrontant des vagues de monstres et en relevant des défis spéciaux. Se frayer un chemin jusqu'à la sortie ne va pas être facile...

Dungeon of the Endless: Apogee reprendra donc le concept de son grand frère, à savoir de la défense et de l'exploration de donjons. Le jeu sera lancé le 16 mars prochain au prix de 8,99€, tandis que la précommande vous permet de l'avoir à 5,49€.

