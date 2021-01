HomePod Mini : les déconnexions Wi-Fi sont résolues grâce à iOS 14.4

Hier à 21:44

Julien Russo

Depuis le premier jour de la disponibilité du HomePod mini, plusieurs propriétaires de la petite enceinte d'Apple se plaignaient que celle-ci se déconnectait. Si plusieurs clients à travers le monde ont appelé leur fournisseur d'accès à internet pour tenter de comprendre, il s'agissait en réalité d'un problème lié à l'OS développé pour le HomePod mini. Après plus d'un mois d'attente, les développeurs d'Apple ont (apparemment) définitivement solutionné l'anomalie.

Le problème a disparu depuis la mise à jour d'hier soir

On ne le dira jamais assez, mais il est important d'installer les dernières mises à jour de chaque appareil Apple que vous possédez chez vous (et même des marques concurrentes). Les nouvelles versions logicielles permettent d'améliorer la stabilité, mais aussi d'apporter des correctifs qui peuvent parfois révolutionner votre utilisation quotidienne quand celle-ci est gâchée par un bug.

Depuis le lancement du HomePod mini, les forums d'entraides étaient envahis par des clients Apple qui se plaignaient que Siri leur disait en permanence qu'elle ne parvenait pas à se connecter à internet.

Les clients Apple ont cherché pendant des semaines... Était-ce une question qu'il fallait privilégier la carte Wi-Fi 2.4 GHz plutôt que la 5 GHz ? Était-ce un problème de protection du W-Fi ? Une WPA2 spécifique était-elle recommandée ? Certains ont passé des heures avec cette histoire !



Finalement, il s'agissait bien d'un dysfonctionnement lié au logiciel du HomePod mini. Depuis que la firme de Cupertino a proposé iOS 14.4 hier soir, les utilisateurs ne rencontrent plus du tout de déconnexions Wi-Fi de leur petite enceinte connectée. Siri ne mentionne plus la fameuse phrase qu'elle n'est pas connectée à internet.

Comment mettre à jour mon HomePod mini ?

Pour que le nouveau firmware soit visible, il faut dans un premier temps mettre à jour votre iPhone.

Direction les réglages de celui-ci, puis allez dans Général et Mise à jour logicielle. À cet endroit, la version iOS 14.4 vous attendra patiemment, il vous faudra la télécharger et l'installer !



Une fois que votre précieux est à jour, rendez-vous dans l'application Maison. Vous devrez appuyer sur l'icône qui représente une maison au-dessus de la mention Mon domicile (écrit en gros dans le coin supérieur gauche).

Un menu s'ouvre, il vous faudra appuyer sur Réglages de Maison. Vous trouverez en tête de liste un accès à "Mise à jour logicielle" (avec un 1 en rouge).

À cet endroit, vous aurez la possibilité de lancer le téléchargement et mettre à jour votre HomePod mini. Celui-ci effectuera un redémarrage et sera fonctionnel au bout de 3 à 4 minutes.