T1 2021 : Apple dévoile ses résultats financiers (record historique)

La firme de Cupertino vient de dévoiler les très attendus résultats du premier trimestre fiscal de 2021. Après une explosion totale du chiffre d'affaires de tous les fournisseurs des iPhone 12, il est logique que les nouveaux smartphones d'Apple se sont très bien vendus. À quel point cela a été bénéfique pour le chiffre d'affaires du géant californien ? On vous dit tout !

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour vendre du rêve aux investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Comme nous sommes dans une période assez compliquée, Apple peut se permettre cette fois de décevoir les investisseurs, surtout après l'impressionnant trimestre réalisé précédemment où tous les indicateurs étaient au vert. Les résultats dévoilés ce soir valent pour le mois de octobre, novembre et décembre 2020.

Allons directement au vif du sujet ! Le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 111,4 milliards de dollars ! Une somme en forte hausse de 21% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires est de 28,76 milliards de dollars contre 22,2 milliards de dollars au T1 2020.



Le chiffre d'affaires du T1 2021 est ventilé en plusieurs catégories :

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Ce trimestre pour Apple n'aurait pas été possible sans le travail inlassable et innovant de chaque membre de l'équipe Apple dans le monde entier. Nous sommes satisfaits de la réponse enthousiaste des clients à la gamme inégalée de produits de pointe que nous avons livrés tout au long d'une période des Fêtes historique. Nous nous concentrons également sur la façon dont nous pouvons aider les communautés dont nous participons à reconstruire fortement et équitablement, grâce à des efforts comme notre Initiative pour l'équité raciale et la justice ainsi que notre engagement pluriannuel à investir 350 milliards de dollars dans l'ensemble des États-Unis.