L’anti suivi publicitaire arrivera avec iOS 14.5

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

En l'honneur de la Journée de la confidentialité des données du 28 janvier, Apple a annoncé que sa fonction de transparence du suivi des applications - ATT - sera lancée aux utilisateurs au début du printemps. La société a également lancé un nouveau rapport intitulé «Une journée dans la vie de vos données», qui illustre comment les entreprises suivent les données des utilisateurs sur les sites Web et les applications.

Une fonction anti tracking qui arrive enfin sur iOS 14.5

Dans un nouveau communiqué de presse, le vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a expliqué que l’objectif d’Apple était de créer une technologie qui protège les informations des utilisateurs. La fonctionnalité arrivera au printemps, certainement avec iOS 14.5.

La confidentialité signifie la tranquillité d’esprit, cela signifie la sécurité, et cela signifie que vous êtes aux commandes de vos propres données. Notre objectif est de créer une technologie qui assure la sécurité et la protection des informations des personnes. Nous pensons que la confidentialité est un droit humain fondamental et nos équipes travaillent chaque jour pour l'intégrer dans tout ce que nous faisons.

La fonction Transparence du suivi des applications

Le nouveau rapport, qui est présenté sur le site Web d'Apple, comprend également de nouveaux détails sur la prochaine fonctionnalité de transparence du suivi des applications d'Apple sous la forme d'une page FAQ.



Pour ceux qui ne sont pas familiers, la transparence du suivi des applications est une nouvelle fonctionnalité qui oblige les applications à demander l'autorisation des utilisateurs avant de les suivre sur d'autres applications et sites Web. Dans Réglages, les utilisateurs pourront également voir quelles applications ont demandé l'autorisation de suivre afin de pouvoir apporter des modifications à leur guise.



Par exemple, une fois que cette exigence entrera en vigueur, vous verrez une fenêtre contextuelle lorsque vous ouvrirez l'application Facebook indiquant que Facebook aimerait vous suivre sur d'autres applications et sites Web. Vous aurez le choix entre deux options: "Demander à l'application de ne pas suivre" ou "Autoriser". La fonctionnalité avait été repoussée suite à la colère des développeurs comme Facebook qui s’appuient sur l’IDFA pour suivre les utilisateurs et proposer des publicités ciblées.



Sur iSoft, nous avons déjà mis en place cette fonctionnalité depuis septembre dernier, vous avez donc déjà du voir la popup.



Apple en profite pour rassurer les utilisateurs :

Les développeurs d'applications ne peuvent pas exiger que vous autorisiez le suivi afin d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'application.

Si vous sélectionnez «Demander à l'application de ne pas suivre», le développeur ne pourra pas accéder à l'identifiant publicitaire système (IDFA), qui est souvent utilisé pour effectuer le suivi.

Si nous apprenons qu'un développeur suit les utilisateurs qui demandent à ne pas être suivis, nous exigerons qu'ils mettent à jour leurs pratiques pour respecter votre choix, sinon leur application peut être rejetée de l'App Store.