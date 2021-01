Clubhouse : le réseau social sélect qui monte, qui monte...

Corentin Ruffin

En mars dernier, l'App Store a accueilli un nouveau réseau social qui s'est montré discret, en apparence du moins : Clubhouse: Drop-in audio chat (v0.1.25, 59 Mo, iOS 13.0) n'est pas comme Facebook, Twitter ou Instagram, puisque ces derniers jouent sur le côté "sélect" et audio.



En effet, pour pouvoir se connecter et interagir avec les membres présents au sein de l'application, il faut que l'une de nos connaissances déjà à l'intérieur nous envoie une invitation...

Clubhouse joue le côté prestige et mise sur l'audio

Clubhouse est un espace pour des conversations audio occasionnelles, avec des amis et d'autres personnes intéressantes du monde entier.



Rendez-vous en ligne à tout moment pour discuter avec les personnes que vous suivez, ou participez en tant qu'auditeur et écoutez ce dont les autres parlent.

Un réseau social plus mûr donc, avec un côté élitiste, qui mise sur l'audio et les rencontres au travers d'espaces et conférences. Parmi les plus grands ambassadeurs, on retrouve un certain Ashton Kutcher ou encore Oprah Winfrey, mais également des journalistes et des entrepreneurs du monde entier.



À l'intérieur, les influenceurs auraient en moyenne entre 40 et 50 ans, et auront prochainement la possibilité de gagner de l'argent grâce à des "conférences" thématiques. Une idée surprenante, qui risque quand même de faire face à un problème majeur : la modération des audios.

