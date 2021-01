Elon Musk évoque le Cybertruck et la fourgonnette électrique

En attendant que Tesla possède un jour sa/ses propre usine(s) pour fabriquer ses batteries, il faudra se contenter des modèles actuels à moins que le Cybertruck débarque cette année. En effet, toujours selon les dernières déclarations du légendaire Elon Musk, le Cybertruck qui fait tant parler de lui ces dernières années devrait être livré dès 2021 soit cette année, en petite quantité avant que la livraison de masse se mette en place dès 2022. On n'a pas fini d'entendre parler de Tesla dans les mois et années à venir. Source

La question qui nous intéresse ici portait sur la création ou non d'une future fourgonnette Tesla qu'avait brièvement évoqué Musk il y a plusieurs mois. Ce à quoi l'homme le plus riche du monde a répondu par la positive mais en nuançant tout de même ses propos. Oui, une fourgonnette électrique est bien dans les tuyaux du côté de Tesla mais elle ne serait pas prévue pour tout de suite. Le problème se situerait au niveau des batteries dont la production actuelle est insuffisante pour pouvoir espérer sortir un nouveau modèle qui viendrait s'ajouter à ceux déjà présents sur le marché.

Tesla a divulgué hier soir ses résultats de l'année 2020 et en a également profité pour présenter ses futurs Model S/X . Le PDG Elon Musk en a profité pour dévoiler plusieurs informations supplémentaires ou du moins répondre à quelques questions.

