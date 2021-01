L’iPhone 12 engendre un nombre record de renouvellements

Si le milliard d’iPhone actifs vient d’être dépassé, Apple est aussi fière d’annoncer que ses iPhone 12 ont entraîné un nouveau record. Les renouvellements vers les derniers modèles 2020 n’ont en effet jamais été aussi nombreux.

L’iPhone 12 enclenche un supercycle

Un certain nombre d'analystes prévoyaient que l'iPhone 12 produirait un supercycle et Apple a confirmé que c'était effectivement ce qui s'était passé pendant son dernier trimestre - le premier trimestre complet pendant lequel la nouvelle gamme d'iPhone 12 était disponible à la vente.



En réponse à une question lors de l'appel sur les résultats de la firme au premier trimestre 2021 sur la manière dont Apple voit les consommateurs passer à l'iPhone, le PDG Tim Cook a partagé quelques détails intéressants.



Il a déclaré que «les changements et les mises à niveau ont augmenté sur une base annuelle» et plus précisément, qu'Apple a vu «le plus grand nombre de renouvellements que nous ayons jamais vu en un trimestre».



Le directeur financier Luca Maestri et Cook ont ​​tous deux déclaré qu'ils pensaient qu'il y avait une certaine demande refoulée qui attendait la gamme d'iPhone 12, car ce sont les premiers smartphones de la société à prendre en charge la 5G et que certaines personnes ont probablement résisté à la mise à niveau de leur iPhone jusqu'à récemment.



Plus tôt dans l'appel, Maestri a également mentionné qu'il était très satisfait du mix de vente de l'iPhone 12 qu'il avait vu, en particulier avec les clients optant notamment pour les 12 Pro et 12 Pro Max.



Apple a enregistré un chiffre d'affaires énorme de 65,6 milliards de dollars grâce à l'iPhone pour son trimestre de vacances, avec un chiffre d'affaires total de 111,4 milliards de dollars, un record absolu et qui est par exemple plus du double de celui de Microsoft sur la même période. Cook et Maestri ont noté que ce ne sont pas seulement les excellentes ventes d'iPhone qui ont produit ce trimestre incroyable, l'iPad, le Mac, les services et les wearables ont tous eu des résultats très impressionnants.



