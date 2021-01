Un nombre record d'appels FaceTime lors des fêtes de Noêl

La divulgation des résultats financiers d'Apple pour le T1 2021 nous aura permis d'apprendre quelques petites anecdotes supplémentaires même si elles ne sont pas très surprenantes comme le fait par exemple que FaceTime a battu un record d'utilisation en fin d'année. Décidemment, Apple aime le mot record en ce moment.

FaceTime a battu des records à Noël

2020 aura été une année particulière pour toute la planète jusqu'au dernier jour à cause de cette lassante pandémie mondiale nous oblige à rester à distance avec tout le monde et malheureusement, même avec nos proches. Voilà pourquoi il a fallu adapter nos manières de communiquer et privilégier les appels à distance via smartphone ou autre. Que ce soit pour le travail ou personnel, les appels vidéo ont connu une forte augmentation de leur utilisation en 2020.

C'est justement le cas de FaceTime, le service d'appel vidéo d'Apple qui selon la marque à cartonner en 2020 et plus particulièrement sur les derniers jours de l'année. En effet, avec la révélation des excellents chiffres au T1 2021 de la société, Tim Cook en a profité pour faire quelques déclarations parmi lesquelles il a été signalé que FaceTime avait connu un record du nombre d'utilisations à Noël. Vous l'aurez compris, le fait de ne pas pouvoir se rassembler pour les fêtes de fin d'année a logiquement favorisé les appels vidéo pour profiter un minimum de ses proches.



Cette petite phrase anodine du PDG d'Apple prouve une fois de plus que les GAFAM ont de leur côté explosé durant cette pandémie à l'inverse d'autres secteurs gravement touchés.