La mise à jour 2.4 de Mr Traffic fête Noël

Après sa grande mise à jour Cosy Collection le mois dernier, le studio Dumpling Design propose cette fois la version de Noël de Mr Traffic sur mobile. Intitulée "Collection de jouets", cette mise à jour des créateurs de Dashy Crashy vous permet de débloquer un tas de personnages festifs, ainsi que le bosse de Ted avec des missions spéciales, la suppression du système des 3 vies, de nouvelles surprises en pièces, des missions spéciales, et bien plus encore.

Mr. Traffic vous souhaite de joyeuses fêtes 2023 !

Regardez le trailer vidéo pour comprendre ce qu'est Mr Traffic :

Tous les changements de la version 2.4

HO HO ! Déballez la COLLECTION DE JOUETS :

Débloquez les TED FESTIF, DOLLY, HOWDY et TINTOY !

Déverrouillez CHEF TED : terminez les missions pour être promu.

Le système des 3 vies a été supprimé, ainsi que le système d'autodéfense.

Beaucoup de surprises COIN à trouver et à collecter.

Achetez des boîtes à surprises...

... choisissez une série et achetez-la avec des pièces ou des IAP.

Obtenez des pièces bonus grâce aux AD (+25) et aux IAP (+250).

La boîte VIP (IAP) débloque tous les objets.

Terminez des MISSIONS (réalisations) pour gagner des pièces...

... les missions spéciales débloquent des costumes spéciaux.

Battez vos RIVAUX pour gagner des pièces...

... les autres joueurs affichent leurs scores et leurs tenues.

Des tonnes d'améliorations de l'interface, des performances et des corrections de bugs.

Rejoignez-nous le 18 janvier pour Nouvelle année, nouvelle frontière !

Joyeuses fêtes de fin d'année !

Notre avis sur Mr Traffic

Si vous ne l'avez pas encore testé, Mr Traffic est un jeu gratuit avec des achats optionnels loin d'être nécessaires. Déjà apprécié au départ, il s'est beaucoup amélioré depuis son lancement grâce à de nombreuses mises à jour, non seulement au niveau du contenu, mais aussi du modèle économique.



Dans ce jeu, vous endossez le rôle d'un régulateur de trafic routier, où votre mission est de tapoter sur les voitures pour prévenir les accidents. Les créateurs du jeu ont enrichi le concept en intégrant des éléments inattendus, tels que des véhicules surprenants et même des scénarios absurdes comme des poules traversant la route. Au-delà de la gestion du trafic, le jeu propose la collecte de pièces qui permet de déverrouiller une variété de bonus cosmétiques. Le modèle économique repose sur le nombre de vies et la personnalisation, avec des accessoires esthétiques parfois très originaux. La version 2.0 avait d'ailleurs largement amélioré l'ensemble.



Le gameplay, à la fois simple et ingénieux, est soutenu par une belle réalisation qui rend le jeu accessible à tous. De plus, Mr Traffic exploite très bien les capacités de l'iPhone avec des changements d'angle de la caméra, commandés par les mouvements du téléphone.



Vous pouvez télécharger Mr Traffic sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Mr. Traffic