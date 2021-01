Tesla vient de présenter sa nouvelle Model S

Corentin Ruffin

Ce n'est pas une réelle surprise, puisque cette refonte était prévue, mais il est toujours plus sympathique de mettre des images sur des rumeurs. Ainsi, Tesla vient de présenter la nouvelle version de sa sublime Model S, qui prend encore une autre ampleur.



La firme d'Elon Musk a fait fort avec de restylage, notamment l'intérieur avec son volant coupé qui fait fort bel effet...

Tesla fait la présentation de sa Model S version 2021

La Model S est l'un des modèles les plus populaires et les plus appréciés chez les amateurs des voitures Tesla... C'est donc avec grande impatience que cette refonte était attendue auprès d'éventuels nouveaux clients : cette nuit, le constructeur américain a donc présenté cette mise à jour qui, se constate surtout à l'intérieur de l'habitacle.



Pour commencer, le volant donne fière allure en s'inspirant des modèles sportifs, ressemblant sur ce qu'on a pu voir auprès du prochain Roadster. On retrouve toujours un écran derrière le volant, pour le conducteur, tandis que la console tactile principale est encore plus grande que précédemment.

Derrière, les passagers auront également le droit à un écran pour des activités durant la route : jeu vidéo, films ou séries pourront être lus. Côté caractéristiques, peu de changements puisqu'on retrouve toujours les versions "dual motor" et "Plaid" avec une autonomie comprise entre 627 km et 835 km selon le modèle. La Plaid+, modèle surprise, embarque 1100 ch, 320 km/h de pointe, un 0 à 100 en un peu moins de 2 secondes pour un tarif autour de 139 000 dollars.