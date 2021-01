Un développeur modifie un iPod 4ème génération avec WiFi et Spotify

Certains développeurs talentueux réussissent des exploits surprenants, notamment en se servant d'anciens appareils qui trainent dans nos placards. C'est notamment le cas de Guy Dupont, qui a réussi a donné une nouvelle jeunesse a son iPod de quatrième génération.



Le jeune homme a ainsi réussi à franchir quelques barrières et à implémenter le service de streaming Spotify, tout en ajoutant également l'accès au WiFi.

Guy Dupont modifie son iPod de quatrième génération

Pour pouvoir profiter du WiFi sur un iPod, il fallait se tourner vers la version Touch, les plus anciens étant privés de cette possibilité. Mais, il semblerait pourtant que cette prouesse soit possible : c'est en tout cas ce qu'a voulu prouver le développeur Guy Dupont.



Ainsi, le jeune homme s'est servi de son iPod de quatrième génération, appareil introduit en 2004 avec un très petit écran et une molette cliquable, pour le modifier quelque peu. Pour faire simple, ou compliqué, celui-ci a remplacé presque tous les composants internes, gardant uniquement le boitier d'origine. Il l'a ainsi nommé le «sPot», capable de se connecter en Wi-Fi et Bluetooth, avec un écran couleur une batterie interne de 1 000 mA.



Un très beau résultat, quand on sait que le projet a coûté moins de 100 $ au total !